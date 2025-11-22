Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Найти замену «Кухне» пытались не раз, но ни «Отелю Элеон», ни другим ответвлениям вселенная Баринова так и не уступила место. Поэтому появление «Кулинарного техникума» на СТС вызвало осторожный интерес: очередная попытка сыграть на ностальгии или шанс на собственную историю?

Первые серии дали понять, что у проекта есть характер, а зрительские оценки на «Кинопоиске» — уже 7,9 — это подтверждают.

Новая история без оглядки на прошлое

Авторы не притворяются, что продолжают легенду. Формально новый сериал никак не связан с «Кухней». Но ощущение дежавю появляется сразу: динамичный ритм, теплый юмор, гастрономия как часть сюжета. А затем картинка резко меняется.

Главный герой, мишленовский шеф Вячеслав Виноградов, сбегает из московской суеты в родной Староозерск. Его ждут не глянцевые кухни, а техникум с провинциальными порядками. Там же его встречают отец-завуч, которого он не видел много лет, и взрослый сын, о существовании которого он даже не подозревал.

Из этой точки сериал начинает свою историю — про отношения, про попытки исправить ошибки, про людей, которые меняют друг друга не меньше, чем окружающий их город. В провинции у Виноградова хватает вызовов: доказать профессиональный уровень, наладить контакт с семьей, найти общий язык с преподавателями, студентами и местными жителями.

На фоне этого рождаются и комические сцены, и трогательные моменты, и небольшие уроки для зрителей — от кулинарных лайфхаков до бытовых наблюдений.

Понравилась самобытность

Создатели держатся в рамках семейного ситкома: без пошлости, без крика ради смеха. Шутки простые, но добрые, и это подкупает. Герои получились живыми и симпатичными. Маякин, Кочнев, Ветров — каждый добавляет сериалу темперамент.

Женские персонажи тоже смотрятся легко и естественно в кадре без переигрываний в сторону лишней драмы.

Пока «Кулинарный техникум» не дотягивает до масштаба «Кухни» — слишком уж велик ориентир. Но у новинки есть то, что дает шанс вырасти: свое настроение, настоящие эмоциональные линии и ощущение, что авторам есть куда развивать историю. Зрители уже пишут, что ждут продолжения.

Мне понравилось 5 серий вчера посмотрел. Третий сериал удачный от СТС за долгие годы.

Вчера весь вечер смотрели, очень милый сериал.

Если СТС будет продолжать в том же духе, то у этого сериала есть все шансы стать главным кухонным словом нового поколения. Серии выходят в эфир с 17 ноября.

Ранее мы писали: 20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов