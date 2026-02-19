Оповещения от Киноафиши
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике

19 февраля 2026 08:40
Продюсеры никак не хотели идти навстречу.

«Кухня» сделала Марка Богатырева звездой буквально за несколько серий. Максим Лавров по прозвищу Огузок стал любимцем миллионов, лицо актера засветилось на каждом билборде, а сам он в одночасье проснулся знаменитым. Вот только кошелек артиста поначалу этого счастья не разделял.

В первых двух сезонах гонорар Богатырева составлял смешные 25 тысяч рублей за эпизод. По меркам индустрии — копейки. Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и Елена Подкаминская получали в 10 раз больше. И это не преувеличение, а сухие цифры.

Сам актер философски относится к тому периоду. Говорит: когда тебя никто не знает и ты только вкатываешься в профессию, соглашаешься на любые условия. Незаменимых людей нет, и это надо принимать.

К третьему сезону ситуация чуть сдвинулась с мертвой точки. Богатыреву подняли ставку на 20%, но в контракте появилась жесткая пометка: выше прыгнуть нельзя, даже если популярность сериала взлетит до небес. Когда актер попытался просить 50 тысяч за смену, руководство согласилось с большим скрипом.

До «Кухни» Богатырев успел поработать в МХТ имени Чехова, но довольствовался лишь мелкими ролями. Худрук поставил ультиматум: либо театр, либо кино. Выбор сделали за него обстоятельства: когда на горизонте появился сериал с приличными рейтингами, сомнения отпали сами собой.

Однако Богатырев покинул проект на пике популярности. Причины называет разные: несчастная любовь к Подкаминской, апатия, неготовность к резкой узнаваемости.

Когда я в третьем сезоне заявил, что заканчиваю, на меня смотрели вот такими шарами. Продюсеры не понимали. Сумасшедший проект! Мне до сих пор люди говорят, что это странно.

Но даже уйдя, он оставил за собой шлейф народной любви. А гонорары, какими бы маленькими они ни были на старте, остались лишь цифрами в давних ведомостях.

Фото: Кадры из сериала «Кухня»
Валерия Белашкова
