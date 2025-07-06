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«Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой

6 июля 2025 13:17
«Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой

Знаменитый шеф камня на камне не оставил от культового сериала десятых годов.

Под узнаваемой бородой и ехидной ухмылкой Константина Ивлева скрывается человек, который всерьез болеет за кулинарию как за ремесло и по-своему творческую профессию. Тем удивительнее, что сериал «Кухня» главному шеф-повару страны оказался не по вкусу.

Казалось бы, что может быть безобиднее «Кухни»? Легкий ситком, любовные линии, приколы про шефа Виктора Баринова и его «фирменное» ворчание. Но для Ивлева этот сериал — как красная тряпка для быка.

«Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой

«Это полный бред, а не сериал. Очень много зла сделал профессиональным людям», — заявил он в интервью «Правилам жизни», добавив, что сам в нем даже появлялся (в 80-й серии!), но все равно считает проект вредоносным для себя и коллег.

Что не так? По мнению Ивлева, «Кухня» исказила представление о настоящей ресторанной жизни.

«Все посмотрели его и думают, что так оно и есть, что повар обязательно должен болеть за “Спартак” и быть пьяницей. Нет, появляются такие люди, которые пьют. Но на самом деле в мире нашем вообще такого нет».

Шеф уверен: реальная кухня — это четкий порядок, иерархия, дисциплина и трудоголизм. Никаких вечных романов между шефом и официанткой — в хорошем ресторане за это можно и работу потерять. И никакой бесконечной пьянки за кадром — в своих ресторанах Ивлев подобного не потерпит.

«Очень много зла сделал»: «Кухня» испортила жизнь поварам по всей России — даже у Ивлева есть повод презирать сериал всей душой

Да, у шоумена есть свои сериальные любимцы: он обожает российские военные драмы и западные сериалы о политике, но «Кухня» в число фаворитов не входила никогда.

Ранее мы писали: «Шошанна уже не та»: уморительную отсылку к «Бесславным ублюдкам» в культовом российском сериале поняли не все

Фото: Кадр из сериала «Кухня»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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