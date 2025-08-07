Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

7 августа 2025 07:58
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Проект не спасут никакие ремейки, ведь сценарий с нуля не перепишут.

Когда-то «Кухня» казалась глотком свежего воздуха — дорогая картинка, бодрый монтаж, харизматичные актёры, лёгкий ситком без пафоса и мыла. В 2012 году мы были другими, и сериал казался чем-то действительно новым. Но теперь зрители пересматривают «Кухню» уже не только с мороженкой в руке, но и с горечью в душе.

Потому что «взрослая» оптика безжалостна — всё, что казалось весёлым и милым, теперь просто раздражает.

Враньё, секс и ноль развития

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Проблема в том, что «Кухня» деградировала гораздо раньше, чем принято думать. Уже к четвёртому сезону сериал начал гнить. Макс перестал быть перспективным героем, а окончательно скатился в жалкого болтуна, который врет, тупит и чудом сохраняет за собой рабочее место.

Он не растёт, не делает выводов и вообще не похож на человека, способного стать шефом. На старте он говорил, что хочет стать лучшим поваром Москвы — и уже через сезон все об этом забыли. В итоге сериал, вроде бы о карьере, превращается в бесконечную драму про враньё, измены и секс.

Шеф? Да он же просто орёт

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Макс слился, но остальные — не лучше. Шеф Баринов, которого раньше можно было считывать, как грубого, но обаятельного, теперь выглядит инфантильным алкоголиком, которому срочно нужен психиатр, а не звезда Мишлен.

Он всё так же орёт, врёт, пьет, делает вид, что это и есть путь кулинарного самурая.

Ну а девушки — потом

Катя, которая когда-то была перспективным второстепенным персонажем, внезапно исчезает, возвращается и ведёт себя так, будто забыла весь сюжет. А Вика? Вику просто жалко. Её парой делают мужчину, который предаёт её, унижает, подставляет — и всё это под вывеской «романтическая комедия», если что.

Абьюзеры и подкаблучники

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Сценаристы будто соревнуются сами с собой в конкурсе «кто из героев окажется ещё гаже». Настя — абьюзивная тиранша, вечно обиженная и манипулирующая, подмечают на «Палаче». Костя — её подкаблучник, который как будто даже не пытается быть хоть сколько-нибудь интересной личностью.

Сеня с Федей регулярно воруют и даже не пытаются меняться. А Шеф — живёт с мамой своего друга и заигрывает с кражами оборудования. Все герои — либо глупые, либо аморальные, либо «обои».

Сценаристы будто подглядели у «Реальных пацанов», как максимально задёшево вызвать сочувствие: показать, как персонажи сели в лужу, и в финале — озвучка от главного героя с закадровой псевдомудростью. Но до «Клиники» «Кухне», как до Луны.

Из бодрого ситкома — в… а что это вообще?

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Самое обидное, что «Кухня» действительно могла стать чем-то большим. Первые два сезона — бодрые, искренние, с чёткой драматургией и интересной динамикой. Но потом сериал уходит в стагнацию.

Повторы, одинаковые конфликты, «сливы» важных героев и беззубые новые персонажи — особенно брат Макса, у которого нет ни харизмы, ни цели. Всё, что появляется после третьего сезона, вызывает чувство: «Зачем вы это делаете?»

Как будто актёры сами в этом не уверены, но продолжают сниматься по инерции. Как зомби, у которых съёмочный день прописан в контракте.

«Кухня» могла состариться красиво, как старое французское вино, но состарилась, как майонез на солнце.

Ранее мы писали: «К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Фото: Кадры из сериала «Кухня»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились Читать дальше 5 августа 2025
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет «Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет Читать дальше 4 августа 2025
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает «Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает Читать дальше 8 августа 2025
Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает Читать дальше 8 августа 2025
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Читать дальше 8 августа 2025
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось «Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось Читать дальше 8 августа 2025
Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека Читать дальше 8 августа 2025
Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1 Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1 Читать дальше 7 августа 2025
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Читать дальше 7 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше