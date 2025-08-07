Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Проект не спасут никакие ремейки, ведь сценарий с нуля не перепишут.

Когда-то «Кухня» казалась глотком свежего воздуха — дорогая картинка, бодрый монтаж, харизматичные актёры, лёгкий ситком без пафоса и мыла. В 2012 году мы были другими, и сериал казался чем-то действительно новым. Но теперь зрители пересматривают «Кухню» уже не только с мороженкой в руке, но и с горечью в душе.

Потому что «взрослая» оптика безжалостна — всё, что казалось весёлым и милым, теперь просто раздражает.

Враньё, секс и ноль развития

Проблема в том, что «Кухня» деградировала гораздо раньше, чем принято думать. Уже к четвёртому сезону сериал начал гнить. Макс перестал быть перспективным героем, а окончательно скатился в жалкого болтуна, который врет, тупит и чудом сохраняет за собой рабочее место.

Он не растёт, не делает выводов и вообще не похож на человека, способного стать шефом. На старте он говорил, что хочет стать лучшим поваром Москвы — и уже через сезон все об этом забыли. В итоге сериал, вроде бы о карьере, превращается в бесконечную драму про враньё, измены и секс.

Шеф? Да он же просто орёт

Макс слился, но остальные — не лучше. Шеф Баринов, которого раньше можно было считывать, как грубого, но обаятельного, теперь выглядит инфантильным алкоголиком, которому срочно нужен психиатр, а не звезда Мишлен.

Он всё так же орёт, врёт, пьет, делает вид, что это и есть путь кулинарного самурая.

Ну а девушки — потом

Катя, которая когда-то была перспективным второстепенным персонажем, внезапно исчезает, возвращается и ведёт себя так, будто забыла весь сюжет. А Вика? Вику просто жалко. Её парой делают мужчину, который предаёт её, унижает, подставляет — и всё это под вывеской «романтическая комедия», если что.

Абьюзеры и подкаблучники

Сценаристы будто соревнуются сами с собой в конкурсе «кто из героев окажется ещё гаже». Настя — абьюзивная тиранша, вечно обиженная и манипулирующая, подмечают на «Палаче». Костя — её подкаблучник, который как будто даже не пытается быть хоть сколько-нибудь интересной личностью.

Сеня с Федей регулярно воруют и даже не пытаются меняться. А Шеф — живёт с мамой своего друга и заигрывает с кражами оборудования. Все герои — либо глупые, либо аморальные, либо «обои».

Сценаристы будто подглядели у «Реальных пацанов», как максимально задёшево вызвать сочувствие: показать, как персонажи сели в лужу, и в финале — озвучка от главного героя с закадровой псевдомудростью. Но до «Клиники» «Кухне», как до Луны.

Из бодрого ситкома — в… а что это вообще?

Самое обидное, что «Кухня» действительно могла стать чем-то большим. Первые два сезона — бодрые, искренние, с чёткой драматургией и интересной динамикой. Но потом сериал уходит в стагнацию.

Повторы, одинаковые конфликты, «сливы» важных героев и беззубые новые персонажи — особенно брат Макса, у которого нет ни харизмы, ни цели. Всё, что появляется после третьего сезона, вызывает чувство: «Зачем вы это делаете?»

Как будто актёры сами в этом не уверены, но продолжают сниматься по инерции. Как зомби, у которых съёмочный день прописан в контракте.

«Кухня» могла состариться красиво, как старое французское вино, но состарилась, как майонез на солнце.

Ранее мы писали: «К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)