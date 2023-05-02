Меню
Вся информация о сериале
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов
Базовые и ультрамодные аксессуары, которые понравятся фанатам «Эмили в Париже», «Секса в большом городе» и «Убивая Еву».
Написать
2 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой.
Написать
31 марта 2023 15:00
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас
Новая королева хоррора, сценаристка финала «бондианы» и звезда «Все везде и сразу».
Написать
8 марта 2023 12:00
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
Написать
29 декабря 2022 12:47
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов
Иногда парфюм – неотъемлемая часть кинообраза.
Написать
15 ноября 2022 12:00
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик.
Написать
4 ноября 2022 15:00
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
В разработку запущен спин-офф «Убивая Еву» о героине Фионы Шоу
По данным инсайдеров, новый сериал расскажет о молодости Каролин Мартенс.
Написать
6 апреля 2022 16:08
Автор «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж работает над новым сериалом
Звезда снова объединится с Amazon.
Написать
4 марта 2022 14:53
Все, что нужно вспомнить о сериале «Убивая Еву» перед финальным сезоном
В преддверии выхода сериала «Убивая Еву» вспомнили основные хайлайты шоу, а также собрали всю актуальную информацию по новому сезону.
Написать
25 февраля 2022 11:14
Впереди финал: появился специальный проморолик «Убивая Еву» с комментариями Джоди Комер, Сандры О и Фионы Шоу
Конфликты Евы и Вилланель разрешатся уже очень скоро.
Написать
22 февраля 2022 13:29
Стрим-сервис AMC+ выпустил тизер своих предстоящих новинок, включая финальный сезон «Лучше звоните Солу»
Краткую версию ролика показали в эфире Супербоула.
Написать
14 февраля 2022 17:01
Джоди Комер и Сандра О в последний раз сходятся лицом к лицу в трейлере финального сезона «Убивая Еву»
Игры в кошки-мышки между агентом МИ-6 и международным киллером подходят к концу.
Написать
2 февраля 2022 11:36
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.
Написать
29 декабря 2021 15:59
«У поступков есть последствия»: вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву»
Сериал вернется на экраны в феврале 2022 года.
Написать
29 декабря 2021 12:13
Финальный сезон «Убивая Еву» получил первый тизер и серию кадров
Главные героини удивляют своими перевоплощениями.
Написать
17 декабря 2021 11:13
Начались съемки финального сезона «Убивая Еву»
Зрителям дали возможность заглянуть за кулисы шоу.
Написать
6 октября 2021 13:19
Супергерои, императоры и красивые киллеры: 5 русских персонажей, которых сыграли зарубежные актеры
7 июля до кинотеатров наконец-то добрался блокбастер «Черная вдова». Это первый за два года фильм от Marvel на больших экранах! В центре сюжета известная всем героиня Черная вдова, она же Наташа. А компанию ей составляет ее русская семья, состоящая из супергероя, шпионки и ученой. Мы решили вспомнить еще нескольких русских персонажей из фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям.
Написать
9 июля 2021 12:16
11 злодеев, которых все любят больше, чем главных героев
Локи, Вилланель, Джокер и другие яркие негодяи, отодвинувшие протагонистов на второй план.
Написать
8 апреля 2021 19:06
Pixar, комедия о призраках и маньяк Джаред Лето: что посмотреть в кино в январе
Начинаем новый год с интересных премьер.
Написать
13 января 2021 11:47
10 сериалов для долгих новогодних каникул
Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
