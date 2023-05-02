7 июля до кинотеатров наконец-то добрался блокбастер «Черная вдова». Это первый за два года фильм от Marvel на больших экранах! В центре сюжета известная всем героиня Черная вдова, она же Наташа. А компанию ей составляет ее русская семья, состоящая из супергероя, шпионки и ученой. Мы решили вспомнить еще нескольких русских персонажей из фильмов и сериалов, которые полюбились зрителям.