Статьи о сериале «Черная любовь»

Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив Было ожидаемо, кого отправит на первое место.
15 сентября 2025 09:54
Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»
Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век» Кому-то пришлось менять сценарий на ходу, кому-то — придумывать роль для жены-скандалистки.
3 августа 2025 16:40
Кадры из сериала «Черная любовь»
В России снимут ремейк одного из популярнейших турдизи в истории: и уже известно, кем заменят Бурака Озчивита (фото) Фанатских споров будет много, но каст уже впечатляет.
1 комментарий
7 июля 2025 19:05
Озчивит и Атагюль
Озчивита и Атагюль не будет в российской адаптации «Черной любви»: ИИ подобрал актеров на замену Новая драма на 85 серий, но с перспективой лучше, чем у «Постучись в мою дверь».
8 февраля 2025 14:44
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой Пересматривать можно в любое время года, но сейчас — лучше всего.
8 января 2025 13:17
Украли сердца телезрителей: топ-5 турецких сериалов с самым высоким рейтингом (список без Серкана и Эды)
Украли сердца телезрителей: топ-5 турецких сериалов с самым высоким рейтингом (список без Серкана и Эды) Среди всего многообразия турецких мелодрам можно встретить настоящие бриллианты.
2 комментария
21 декабря 2024 11:21
Бурак Озчивит показал сыновей от Эвджен: как будто ангелочки с картин великих художников
Бурак Озчивит показал сыновей от Эвджен: как будто ангелочки с картин великих художников Актер счастлив в браке и даже не смотрит на других женщин.
7 декабря 2024 15:42
Нравится актриса из сериала «Черная любовь»? Вот еще 5 крутых ролей Неслихан Атагюль
Нравится актриса из сериала «Черная любовь»? Вот еще 5 крутых ролей Неслихан Атагюль Здесь есть и фильмы, и сериалы.
27 ноября 2024 10:23
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями У этих актеров и актрис в родословной есть немало любопытных предков.
11 ноября 2024 09:54
«Черную любовь» завершили на втором сезоне: сюжет альтернативного финала, в котором Кемаль жив, а Нихан вышла замуж
«Черную любовь» завершили на втором сезоне: сюжет альтернативного финала, в котором Кемаль жив, а Нихан вышла замуж С такой концовкой легко можно было бы снять и третью часть саги.
7 ноября 2024 08:56
Хюррем — беговую дорожку, Озчивиту — гору уважения: топ-3 странных каприза турецких актеров
Хюррем — беговую дорожку, Озчивиту — гору уважения: топ-3 странных каприза турецких актеров И как с ними вообще работать?
2 сентября 2024 10:15
«Черная любовь», подвинься: чем сериал «Спрячь меня» лучше нашумевшего хита
«Черная любовь», подвинься: чем сериал «Спрячь меня» лучше нашумевшего хита Менее известный не значит, что плохой.
24 августа 2024 18:00
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию Тест для настоящих фанатов.
15 августа 2024 19:45
