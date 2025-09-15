Меню
Статьи о сериале «Черная любовь»
Вся информация о сериале
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
Было ожидаемо, кого отправит на первое место.
Написать
15 сентября 2025 09:54
Поцелуй ее еще раз — и развод: эти 5 турдизи испортили ревнивые супруги главных звезд — под раздачу попал даже «Великолепный век»
Кому-то пришлось менять сценарий на ходу, кому-то — придумывать роль для жены-скандалистки.
Написать
3 августа 2025 16:40
В России снимут ремейк одного из популярнейших турдизи в истории: и уже известно, кем заменят Бурака Озчивита (фото)
Фанатских споров будет много, но каст уже впечатляет.
1 комментарий
7 июля 2025 19:05
Озчивита и Атагюль не будет в российской адаптации «Черной любви»: ИИ подобрал актеров на замену
Новая драма на 85 серий, но с перспективой лучше, чем у «Постучись в мою дверь».
Написать
8 февраля 2025 14:44
Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой
Пересматривать можно в любое время года, но сейчас — лучше всего.
Написать
8 января 2025 13:17
Украли сердца телезрителей: топ-5 турецких сериалов с самым высоким рейтингом (список без Серкана и Эды)
Среди всего многообразия турецких мелодрам можно встретить настоящие бриллианты.
2 комментария
21 декабря 2024 11:21
Бурак Озчивит показал сыновей от Эвджен: как будто ангелочки с картин великих художников
Актер счастлив в браке и даже не смотрит на других женщин.
Написать
7 декабря 2024 15:42
Нравится актриса из сериала «Черная любовь»? Вот еще 5 крутых ролей Неслихан Атагюль
Здесь есть и фильмы, и сериалы.
Написать
27 ноября 2024 10:23
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями
У этих актеров и актрис в родословной есть немало любопытных предков.
Написать
11 ноября 2024 09:54
«Черную любовь» завершили на втором сезоне: сюжет альтернативного финала, в котором Кемаль жив, а Нихан вышла замуж
С такой концовкой легко можно было бы снять и третью часть саги.
Написать
7 ноября 2024 08:56
Хюррем — беговую дорожку, Озчивиту — гору уважения: топ-3 странных каприза турецких актеров
И как с ними вообще работать?
Написать
2 сентября 2024 10:15
«Черная любовь», подвинься: чем сериал «Спрячь меня» лучше нашумевшего хита
Менее известный не значит, что плохой.
Написать
24 августа 2024 18:00
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию
Тест для настоящих фанатов.
Написать
15 августа 2024 19:45
