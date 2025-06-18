Меню
Сериалы
Каменская
Статьи
Статьи о сериале «Каменская»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Каменская»
Вся информация о сериале
«Играют очень здорово»: Соседов назвал любимый сериал — смотрит 20 лет и останавливаться не планирует
Уважает в нем в первую очередь самоотверженных актеров, а после уже сюжет.
Написать
18 июня 2025 07:00
«Чистый огонь»: ИИ сравнил «Каменскую», «Глухаря» и «Тайны следствия» — назвал лучшую сотрудницу правопорядка
Думаем, аудитория не сильно удивится его выбору.
3 комментария
7 марта 2025 19:34
Сердце Владимира Симонова может остановиться в любой момент: что произошло со здоровьем звезды «Каменской»
Актер продолжает выступать, хотя диагнозы врачей не особо-то и оптимистичны.
Написать
1 декабря 2024 09:54
Главная краса завода: Елену Яковлеву в молодости помнят не все — вот какой была ее первая роль (фото)
До актерской карьеры звезда работала на суровом предприятии.
Написать
9 ноября 2024 15:42
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
