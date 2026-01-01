Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ищейка Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Ищейка» (2021)

Актеры сериала «Ищейка» Вся информация о сериале
Анна Банщикова
Анна Банщикова Anna Banshchikova
Яна Кошкина
Яна Кошкина Yana Koshkina
Анастасия Великородная
Анастасия Великородная Anastasia Velique
Сергей Голюдов Sergei Golyudov
Александр Макогон
Александр Макогон Aleksandr Makogon
Анатолий Кот
Анатолий Кот Anatoly Kot
Денис Бургазлиев
Денис Бургазлиев Denis Burgazliev
Владислав Павлов
Владислав Павлов Vladislav Pavlov
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов Eduard Chekmazov
Владимир Николенко Vladimir Nikolenko
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин Anatoliy Gushchin
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков Dmitriy Kulichkov
Ирина Пулина
Ирина Пулина Irina Pulina
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше