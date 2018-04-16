Во 2 сезоне 2 серии сериала «Ищейка» двое инкассаторов гибнут при нападении на пазик с деньгами. В это же время главная героиня упорно пытается найти пропавшего Бориса. Однако на ее пути появляется другая фигура, куда более загадочная.
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