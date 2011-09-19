В 7 сезоне 11 серии сериала «Как я встретил вашу маму», разочаровавшись в девушках, Тед и Барни решают отказаться от отношений и вместе воспитывать детей. Тем временем Робин пытается уговорить Лили и Маршалла не переезжать в пригород.