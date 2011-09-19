В 7 сезоне 2 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни снова врет Норе, чтобы помириться с ней, после того как она его из-за подобной лжи бросила. Тед решает вернуться в строй и начинает цеплять девушек с помощью своего фото на обложке журнала.
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