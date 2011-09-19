В 7 сезоне 18 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Робин переезжает к Лили и Маршалл, а Тед пытается заполнить ее комнату и заодно душевную пустоту после расставания с ней. Барни же решает начать встречаться со стриптизершей по имени Квин.
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