В 7 сезоне 20 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни, Тед и Маршалл начинают просмотр трилогии «Звездных войн», вспоминая, как в разные периоды просмотра этих фильмов они представляли себе свое будущее и как в итоге все было на самом деле.