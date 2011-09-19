В 7 сезоне 20 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни, Тед и Маршалл начинают просмотр трилогии «Звездных войн», вспоминая, как в разные периоды просмотра этих фильмов они представляли себе свое будущее и как в итоге все было на самом деле.
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