В 7 сезоне 4 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Робин рассказывает психотерапевту, как оказалась в суде из-за нападения на женщину, Тед слишком активно влезает в жизнь Маршалла и Лили. Барни же вовсю ухаживает за Норой.
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