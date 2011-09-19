В 7 сезоне 4 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Робин рассказывает психотерапевту, как оказалась в суде из-за нападения на женщину, Тед слишком активно влезает в жизнь Маршалла и Лили. Барни же вовсю ухаживает за Норой.