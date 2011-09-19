В 7 сезоне 7 серии сериала «Как я встретил вашу маму», как только Кевин говорит, что с точки зрения психологии нормально выбирать себе партнера, похожего на своих родителей, каждый из друзей начинает видеть в своей паре одного их своих родителей.
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