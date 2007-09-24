В 3 сезоне 4 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили знакомит Робин с отличным парнем, только у него есть одно «но» — маленький ребенок. В то же время в баре Тед, Барни и Маршалл решают выяснить, кто из них лучший игрок.
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