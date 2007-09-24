В 3 сезоне 12 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни и Тед уходят в отрыв на вечеринке в честь Дня святого Патрика. В то же время Робин приходит в гости в новую квартиру Маршалла и Лили и замечает, что у них очень кривой пол.