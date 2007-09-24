В 3 сезоне 13 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Тед обещает друзьям, что через 10 недель общения Стелла согласится на свидание с ним. Стелла же не прочь свести Теда со своей секретаршей, явно испытывающей к парню огромную симпатию.