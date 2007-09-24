В 3 сезоне 10 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Тед уговаривает друзей начать ходить в спортзал. Пока тренер доводит Маршалла до слез, Лили достается слишком сексуальный наставник, а Барни встречает женщину, когда-то лишившую его невинности.
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