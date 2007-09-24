В 3 сезоне 2 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили и Маршалл должны написать свои предсмертные записки на случай внезапной смерти. Тед и Барни прикидываются иностранными туристами, чтобы подцепить девушек. А Робин начинает раздражать Гаэль.