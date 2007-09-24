В 3 сезоне 14 серии сериала «Как я встретил вашу маму» в баре к Лили подходит таинственная девушка, чтобы предупредить о том, каким бабником является Барни. Озадаченный Барни при помощи друзей пытается выяснить, кто эта девушка.