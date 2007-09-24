В 3 сезоне 1 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Робин возвращается из Аргентины с горячим парнем по имени Гаэль. Почувствовав себя «проигравшим расставание», Тед уходит в отрыв, а наутро обнаруживает «клеймо проститутки» на пояснице.