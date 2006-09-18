Во 2 сезоне 22 серии сериала «Как я встретил вашу маму», пока Маршалл и Лили пытаются съесть хоть что-нибудь на своей свадьбе, Барни начинает вести себя невыносимо, чтобы Робин и Тед раскрыли одну страшную тайну.
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