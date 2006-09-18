Во 2 сезоне 8 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили и Маршалл решают тайно пожениться в Атлантик-Сити, но организовать бракосочетание не так-то просто. В то же время Барни оказывается подозрительно популярным в одном из местных казино.