Во 2 сезоне 2 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили возвращается в Нью-Йорк и рассказывает Теду и Робин о том, как прекрасно провела это лето, но так ли это на самом деле? Тем временем Барни обещает Маршаллу научить цеплять девушек.
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