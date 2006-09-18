Во 2 сезоне 2 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Лили возвращается в Нью-Йорк и рассказывает Теду и Робин о том, как прекрасно провела это лето, но так ли это на самом деле? Тем временем Барни обещает Маршаллу научить цеплять девушек.