Во 2 сезоне 3 серии сериала «Как я встретил вашу маму» к Теду приезжают его родители, которые скрывают важную подробность о своей семейной жизни. В то же время Лили пытается соблазнить Маршалла из-за его слов, что она для него теперь как сестра.