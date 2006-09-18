Во 2 сезоне 3 серии сериала «Как я встретил вашу маму» к Теду приезжают его родители, которые скрывают важную подробность о своей семейной жизни. В то же время Лили пытается соблазнить Маршалла из-за его слов, что она для него теперь как сестра.
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