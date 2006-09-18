Во 2 сезоне 14 серии сериала «Как я встретил вашу маму» друзья собираются с размахом смотреть Суперкубок, но один из барменов «МакЛаренса» неожиданно умирает, и они вынуждены отправиться на его похороны, хотя понятия не имеют, кто этот бармен.
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