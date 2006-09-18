Во 2 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Тед опаздывает на рейс до Чикаго, где его ждет очень важное собеседование. С целью обвинить кого-то другого в этой неприятной ситуации, Робин и Тед начинают перебирать события из прошлого.
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