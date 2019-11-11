Меню
Хорошая жена 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хорошая жена
Киноафиша Сериалы Хорошая жена Сезоны Сезон 1

Хорошая жена 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хорошая жена»

В 1 сезоне сериала «Хорошая жена» молодая женщина по имени Алиса оказывается в непростой жизненной ситуации после того, как ее супруга Петра отправляют в тюрьму по делу о злоупотреблении полномочиями. В итоге героиня остается совершенно одна, без помощи и какой-либо поддержки. Несмотря на все произошедшее, Алиса продолжает навещать своего супруга за решеткой, параллельно занимаясь развитием своей юридической карьеры. В итоге новое начальство буквально бросает ее на амбразуру, заставляя без подготовки выступить в защиту женщины, обвиненной в убийстве мужа.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хорошая жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 ноября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 ноября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 ноября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 ноября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 ноября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
20 ноября 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 ноября 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 ноября 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 ноября 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 ноября 2019
График выхода всех сериалов
