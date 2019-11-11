В 1 сезоне сериала «Хорошая жена» молодая женщина по имени Алиса оказывается в непростой жизненной ситуации после того, как ее супруга Петра отправляют в тюрьму по делу о злоупотреблении полномочиями. В итоге героиня остается совершенно одна, без помощи и какой-либо поддержки. Несмотря на все произошедшее, Алиса продолжает навещать своего супруга за решеткой, параллельно занимаясь развитием своей юридической карьеры. В итоге новое начальство буквально бросает ее на амбразуру, заставляя без подготовки выступить в защиту женщины, обвиненной в убийстве мужа.