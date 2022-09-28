Два года назад 16 мая вышел финальный эпизод одного из лучших ситкомов всех времен. Серия была невероятно трогательная, и мало кто удержался от того, чтобы не пустить слезу. Мы решили посмотреть, как же теперь сложилась судьба некогда популярных актеров. Из нашей статьи вы узнаете, кто отличился на «Золотом глобусе» этого года, кто не расстался со своим персонажем и почему Эми и Шелдон действительно вместе навсегда.