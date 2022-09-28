Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Голливуд Новости

Новости о сериале «Голливуд»

Новости о сериале «Голливуд» Вся информация о сериале
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Забудьте про еду и сон — вы не сможете остановиться, пока не увидите финал.    
Написать
28 сентября 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне, неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне  в амплуа супергероя.
Написать
26 августа 2022 10:00
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову
Что, если?...7 сериалов, которые переворачивают исторические события с ног на голову «Бриджертоны», «Ради всего человечества», «Охотники» и другие сериалы, которые предлагают альтернативный взгляд на мировую историю.
Написать
13 апреля 2022 15:59
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва»
Как сложилась судьба актеров из «Теории большого взрыва» Два года назад 16 мая вышел финальный эпизод одного из лучших ситкомов всех времен. Серия была невероятно трогательная, и мало кто удержался от того, чтобы не пустить слезу. Мы решили посмотреть, как же теперь сложилась судьба некогда популярных актеров. Из нашей статьи вы узнаете, кто отличился на «Золотом глобусе» этого года, кто не расстался со своим персонажем и почему Эми и Шелдон действительно вместе навсегда.
Написать
24 мая 2021 11:37
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
Написать
17 марта 2021 20:34
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше