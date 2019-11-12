Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл: Мюзикл Сезоны Сезон 1 Серия 9

Классный мюзикл: Мюзикл 2019 9 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Классный мюзикл: Мюзикл»
Прослушивания
Сезон 1 / Серия 1 12 ноября 2019
Читка
Сезон 1 / Серия 2 15 ноября 2019
Гении театра
Сезон 1 / Серия 3 22 ноября 2019
Блокирование
Сезон 1 / Серия 4 29 ноября 2019
Школьный бал
Сезон 1 / Серия 5 6 декабря 2019
Какая команда?
Сезон 1 / Серия 6 13 декабря 2019
День благодарения
Сезон 1 / Серия 7 20 декабря 2019
Техническая репетиция
Сезон 1 / Серия 8 27 декабря 2019
Вечер премьеры
Сезон 1 / Серия 9 3 января 2020
Второй акт
Сезон 1 / Серия 10 10 января 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» все главные герои готовятся к долгожданной премьере. После множества репетиций они наконец готовы показать класс. Увы, неожиданные обстоятельства вновь нарушают планы учеников мисс Дженн.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Приложение киноафиши