В 1 сезоне 9 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» все главные герои готовятся к долгожданной премьере. После множества репетиций они наконец готовы показать класс. Увы, неожиданные обстоятельства вновь нарушают планы учеников мисс Дженн.
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