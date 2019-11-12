В 1 сезоне 2 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» один из героев упорно не может прийти в себя после досадного проигрыша. В это время Рикки празднует свою победу. Мисс Дженн со своей стороны усиленно старается найти общий язык с «главной леди».
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