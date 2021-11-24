В 1 сезоне 6 серии сериала «Соколиный глаз» партнерским отношениям Клинта и Кейт предстоит пройти проверку на прочность. Их ожидает непростое испытание. Герои вынуждены иметь дело с последствиями после того, как заговор разоблачают.
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