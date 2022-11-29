Меню
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Найди своего зодиакального близнеца среди популярных персонажей Marvel.
29 ноября 2022 18:00
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Даже Мстителям не удалось спасти логику.
5 сентября 2022 12:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
7 июля 2022 12:17
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
17 июня 2022 18:24
Нелепый и еще нелепее: 7 самых несуразных героев в киновселенной Marvel Рассказываем, как жертвами сценаристов MCU стали их собственные персонажи.
11 июня 2022 16:00
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря» Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
11 мая 2022 12:40
Том Холланд разговаривал с Флоренс Пью о потенциальном кроссовере Человека-паука и Елены Беловой Актер выразил надежду на совместный проект.
1 февраля 2022 16:59
Изначально главным злодеем сериала «Соколиный Глаз» должен был стать не Кингпин, а другой персонаж Осторожно, впереди спойлеры.
29 декабря 2021 12:33
Видео: звезды сериала «Соколиный Глаз» Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд соревнуются в меткости Marvel напоминает, что все эпизоды шоу уже доступны для просмотра.
28 декабря 2021 15:36
Интересные отсылки и пасхалки в сериале «Соколиный глаз», которые вы могли упустить Киноафиша подробно рассказывает о самых важных пасхалках и отсылках в новом сериале Disney+ «Соколиный глаз». Осторожно, много спойлеров!
27 декабря 2021 20:58
Винсент Д’Онофрио утверждает, что в «Соколином Глазе» появляется тот же Кингпин, что и в «Сорвиголове» Судя по слухам, из титров была удалена сцена, которая намекала на будущее персонажа в рамках киновселенной.
27 декабря 2021 16:43
Винсент Д’Онофрио рассказал, когда ему предложили вернуться к роли Кингпина в «Соколином Глазе» Это случилось не так давно. 
24 декабря 2021 15:05
Режиссер «Соколиного Глаза» высказался о возможности второго сезона Постановщику очень понравились приключения в MCU.
24 декабря 2021 13:30
Хейли Стайнфелд считает, что Кейт Бишоп готова стать Мстителем По мнению актрисы, ее героиня уже морально созрела.
24 декабря 2021 11:36
Save the City: что показали в сцене после титров из финальной серии «Соколиного Глаза» Зрителей ждет отсылка к одному из лучших моментов шоу. 
22 декабря 2021 15:36
Кейт Бишоп и все-все-все: на новом постере «Соколиного Глаза» запечатлели всех героев и злодеев сериала Плакат намекает на присутствие большого злодея.
22 декабря 2021 11:50
Студия Marvel выпустила новый проморолик «Соколиного Глаза», посвященный Елене Беловой Также появился свежий персональный постер.
21 декабря 2021 13:46
Предстоит встреча с большим боссом: вышел трейлер финальной серии «Соколиного Глаза» В ролике намекают на масштабный финал и возвращение знаменитого злодея.
17 декабря 2021 15:59
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel Шоу с Джереми Реннером на 40% уступило «Локи».
30 ноября 2021 15:12
Хейли Стайнфелд поделилась фото с первого съемочного дня «Соколиного Глаза» Также звезда поприветствовала поклонников Marvel.
26 ноября 2021 11:50
В новом ролике о создании сериала «Соколиный Глаз» прослеживают путь Клинта Бартона в MCU Создатели рассказывают о самом метком Мстителе.
25 ноября 2021 14:50
Студия Marvel выпустила песню из мюзикла «Роджерс», звучащую в первой серии «Соколиного Глаза» Она полностью соответствует духу Бродвея. 
25 ноября 2021 11:09
Критикам понравились первые два эпизода сериала Marvel «Соколиный Глаз» Но без толики негатива все же не обошлось. 
24 ноября 2021 12:13
Президент Marvel Studios Кевин Файги надеется, что сериал «Соколиный Глаз» станет рождественской классикой Глава MCU хочет, чтобы зрители пересматривали шоу каждый праздничный сезон.
23 ноября 2021 14:17
Тот самый парень из «Мстителей»: Тест «Насколько хорошо вы знаете Соколиного глаза»? В преддверии выхода «Соколиного глаза» портал Киноафиша составил специальный тест для всех поклонников марвеловского супергероя.
23 ноября 2021 13:56
Между Клинтом Бартоном и Кейт Бишоп возникает «химия» в новом проморолике сериала «Соколиный Глаз» В видео рассказывают об органичном союзе актеров и показывают моменты съемок.
19 ноября 2021 16:24
Режиссер «Соколиного Глаза» рассказал, почему действие сериала разворачивается в канун Рождества Все дело в оригинальных комиксах про Клинта Бартона. 
18 ноября 2021 14:36
Клинт Бартон, Кейт Бишоп и пес Лаки: персонажи «Соколиного Глаза» получили индивидуальные постеры Также появился новый комментарий Джереми Реннера.
18 ноября 2021 12:14
Студия Marvel опубликовала восемь новых кадров из сериала «Соколиный Глаз» На них можно увидеть Алакву Кокс в образе Эхо.
16 ноября 2021 16:16
Marvel Studios готовит спин-оффы «Ванды/Вижна» и «Соколиного Глаза» Теперь все официально. 
15 ноября 2021 11:20
В сети появились первые отзывы о сериале Marvel «Соколиный Глаз» Западные СМИ хвалят актеров и сравнивают проект с работами Шейна Блэка.
12 ноября 2021 12:14
Возвращение «Декстера», эпичное фэнтези и Рождественский Marvel: 6 главных сериалов ноября Киноафиша рассказывает о любопытных новинках на разных стриминговых сервисах, которые нельзя пропустить в этом месяце.
4 ноября 2021 12:18
На новом постере «Соколиного Глаза» показали Кейт Бишоп, Клинта Бартона и пса Лаки Рождественское приключение начнется уже через месяц. 
25 октября 2021 14:25
Клинт Бартон превращается в комедийного супергероя в новом трейлере сериала «Соколиный Глаз» В ролике озвучили важную деталь и показали еще одного знакомого персонажа. 
15 октября 2021 10:24
По словам продюсера, студия Marvel сейчас работает над 31 проектом Названия большей части из них уже известны. 
30 сентября 2021 10:14
