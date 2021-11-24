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Киноафиша Сериалы Соколиный глаз Сезоны Сезон 1 Серия 2

Соколиный глаз 2021 2 серия 1 сезон

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Никогда не встречай своих героев
Сезон 1 / Серия 1 24 ноября 2021
Прятки
Сезон 1 / Серия 2 24 ноября 2021
Эхо
Сезон 1 / Серия 3 1 декабря 2021
Партнеры, не так ли?
Сезон 1 / Серия 4 8 декабря 2021
Ронин
Сезон 1 / Серия 5 15 декабря 2021
Итак, Рождество
Сезон 1 / Серия 6 22 декабря 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Соколиный глаз» главный герой активно помогает своей новой подруге разобраться с криминальными элементами. По ходу развития сюжета Клинт также старается раскрыть убийство, которое упорно не дает ему покоя...

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