В 1 сезоне 2 серии сериала «Соколиный глаз» главный герой активно помогает своей новой подруге разобраться с криминальными элементами. По ходу развития сюжета Клинт также старается раскрыть убийство, которое упорно не дает ему покоя...
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