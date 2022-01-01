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Киноафиша Сериалы Год культуры Сезоны
Год культуры (2018 - …), список сезонов Год культуры 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Premier
Телеканал ТНТ
Список сезонов сериала «Год культуры»
Год культуры - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
Год культуры - Сезон 2 Сезон 2
2022, 16 эпизодов
 
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