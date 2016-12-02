В 1 сезоне 14 серии сериала «Гоблин» демон вынужден вытащить древний меч, чтобы защитить невесту от кровавой мести Чжун Хона из прошлой жизни. Теперь Ким Шину приходится скитаться в безлюдных снежных вершинах и страдать от разлуки с Ын Так.