В 1 сезоне 14 серии сериала «Гоблин» демон вынужден вытащить древний меч, чтобы защитить невесту от кровавой мести Чжун Хона из прошлой жизни. Теперь Ким Шину приходится скитаться в безлюдных снежных вершинах и страдать от разлуки с Ын Так.
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