В 1 сезоне 2 серии сериала «Гоблин» Ын Так следует за необычным знакомым по пятам и оказывается в Канаде, на другом краю света. Девушка осматривает достопримечательности чужой страны и понимает, что действительно встретила токкэби.
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