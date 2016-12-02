Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гоблин Сезоны Сезон 1 Серия 2

Гоблин 2016 - 2017 2 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 2 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 3 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 9 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 10 декабря 2016
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 16 декабря 2016
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 17 декабря 2016
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 23 декабря 2016
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 24 декабря 2016
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 30 декабря 2016
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 31 декабря 2016
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 7 января 2017
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 13 января 2017
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 20 января 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 21 января 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 21 января 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Гоблин» Ын Так следует за необычным знакомым по пятам и оказывается в Канаде, на другом краю света. Девушка осматривает достопримечательности чужой страны и понимает, что действительно встретила токкэби.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Приложение киноафиши