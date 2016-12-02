В 1 сезоне 3 серии сериала «Гоблин» кредиторы похищают Ын Так. Ким Шин вместе с жнецом смерти отправляется вызволять девушку из плена. Позже демон просит Док Хва проучить родственников школьницы, из-за которых она попала в беду.