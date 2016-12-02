В 1 сезоне 15 серии сериала «Гоблин» Ын Так удивлена внезапному появлению Ким Шина на улицах Квебека, а мужчина напоминает девушке о совместном ужине. Жнец смерти ошибочно полагает, что Санни его не помнит, и называет своё настоящее имя — Ван Ё.
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