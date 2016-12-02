В 1 сезоне 5 серии сериала «Гоблин» спустя некоторое время Санни и жнец смерти снова встречаются и отправляются на свидание. Девушка пытается познакомится поближе и спрашивает его имя, однако после вопроса парень неожиданно сбегает.