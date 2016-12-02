В 1 сезоне 6 серии сериала «Гоблин» демона посещает странное видение о жизни невесты через 10 лет. Ким Шин набирается смелости и просит девушку вытащить из его тела проклятый меч. Ын Так соглашается и совершенно не подозревает, к чему это приведёт.