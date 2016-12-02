В 1 сезоне 16 серии сериала «Гоблин» демон пытается ускорить свадьбу с Ын Так. Потерянной душе приходится принять тяжёлое решение и подвергнуть себя опасности. Санни молится, чтобы её история любви с У Бином была счастливой в следующей жизни.