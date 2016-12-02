В 1 сезоне 13 серии сериала «Гоблин» демон просит невесту принять тяжёлое решение. Жнец смерти вспоминает, что был правителем Корё в прошлой жизни. У Бин получает наказание от начальника из потустороннего мира за использование магии в личных целях.