В 1 сезоне 13 серии сериала «Гоблин» демон просит невесту принять тяжёлое решение. Жнец смерти вспоминает, что был правителем Корё в прошлой жизни. У Бин получает наказание от начальника из потустороннего мира за использование магии в личных целях.
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