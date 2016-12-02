В 1 сезоне 7 серии сериала «Гоблин» демон не может понять, почему снятие проклятия не свершилось. Ын Так сдаёт выпускные экзамены, и компания поздравляет её с окончанием школы. Ким Шин делает девушке подарок и приглашает её на свидание в кино.
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