В 1 сезоне 12 серии сериала «Гоблин» Ын Так вспоминает совет друга из потустороннего мира, когда на работе вновь сталкивается с жуткими привидениями. Демон Ким Шин и жнец смерти обнаруживают, что Док Хва совсем не тот, за кого себя выдаёт.
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