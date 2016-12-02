В 1 сезоне 12 серии сериала «Гоблин» Ын Так вспоминает совет друга из потустороннего мира, когда на работе вновь сталкивается с жуткими привидениями. Демон Ким Шин и жнец смерти обнаруживают, что Док Хва совсем не тот, за кого себя выдаёт.