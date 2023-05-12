Меню
Новости
Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес
На этой неделе стриминги предлагают создать легендарную модель кроссовок вместе с Беном Аффлеком, раскрыть убийство студентки и заняться рисованием с Оуэном Уилсоном.
Написать
12 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни
Шоу, в которых очень много постельных сцен и диалогов о близости.
Написать
19 ноября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах
Шарлотта Гeнcбур разгуливает по ночному Парижу, Александр Кузнецов сражается за любовь и справедливость, Шарлиз Терон учит магии, а Джессика Честейн ловит маньяка.
Написать
1 октября 2022 12:00
Лина Данэм хотела бы перезапустить сериал «Девочки», как это случилось с «Сексом в большом городе»
Однако создательница и титульная звезда шоу понимает, что время возрождения еще не пришло.
Написать
20 января 2022 15:41
