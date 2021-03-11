В 1 сезоне сериала «Поколение» в центре сюжета оказывается группа старшеклассников, обучающихся в довольно консервативном учебном заведении, где практически не действуют современные этические нормы. Главные герои впервые дружат, влюбляются, расстаются, а также исследуют самые потаенные части самих себя. Их традиционные представления о жизненных ценностях проходят проверку на прочность, когда ребята сталкиваются с неприятными и пугающими реалиями взрослого мира. Смогут ли они избавиться от устаревших стереотипов, которые укоренились в их сознании?