Поколение 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поколение
Поколение

Generation 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поколение»

В 1 сезоне сериала «Поколение» в центре сюжета оказывается группа старшеклассников, обучающихся в довольно консервативном учебном заведении, где практически не действуют современные этические нормы. Главные герои впервые дружат, влюбляются, расстаются, а также исследуют самые потаенные части самих себя. Их традиционные представления о жизненных ценностях проходят проверку на прочность, когда ребята сталкиваются с неприятными и пугающими реалиями взрослого мира. Смогут ли они избавиться от устаревших стереотипов, которые укоренились в их сознании?

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала Поколение
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2021
Dickscovery
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2021
Toasted
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2021
Pussy Power
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2021
Gays and Confused
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2021
The Wheels on the Bussy
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2021
Desert Island
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2021
The Last Shall Be First
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2021
Дипфейк Deepfake
Сезон 1 Серия 9
17 июня 2021
Построен для удовольствия Built for Pleasure
Сезон 1 Серия 10
17 июня 2021
Абсолютный ноль Absolute Zero
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2021
Верховная жрица The High Priestess
Сезон 1 Серия 12
24 июня 2021
В гамбургере Мэри есть что-то особенное There's Something About Hamburger Mary's
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2021
ЩЕЛЧОК ЖУЖЖАНИЕ CLICK WHIRR
Сезон 1 Серия 14
1 июля 2021
Любовь моя L'Amour
Сезон 1 Серия 15
1 июля 2021
День победы V-Day
Сезон 1 Серия 16
8 июля 2021
График выхода всех сериалов
