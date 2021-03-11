«Поколение» — новый американский сериал, снятый в жанре подростковой драмы. Производством шоу занималась платформа HBO Max. Сюжет фокусируется на группе учеников довольно консервативной старшей школы, который пытаются разобраться в своей сексуальности, а также найти свое истинное «я» в современном мире. Традиционные представления о любви, дружбе и семье проходят проверку на прочность, когда главные герои сталкиваются с неприятной реальностью взрослого мира. Смогут ли они избавиться от навязанных им шаблонов?