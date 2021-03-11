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Постер к сериалу Поколение
Постер к сериалу Поколение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Поколение
Поколение (2021 - …) Generation 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Поколение» — новый американский сериал, снятый в жанре подростковой драмы. Производством шоу занималась платформа HBO Max. Сюжет фокусируется на группе учеников довольно консервативной старшей школы, который пытаются разобраться в своей сексуальности, а также найти свое истинное «я» в современном мире. Традиционные представления о любви, дружбе и семье проходят проверку на прочность, когда главные герои сталкиваются с неприятной реальностью взрослого мира. Смогут ли они избавиться от навязанных им шаблонов?

Поколение - Трейлер
Поколение
Трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэри Бердсонг
Патрисия де Леон
Патрисия де Леон
Хлоя Ист
Хейли Санчес
Лукита Максвелл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поколение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
Молодежный сериал «Поколение» ограничится одним сезоном
Молодежный сериал «Поколение» ограничится одним сезоном
Кадры из сериала
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