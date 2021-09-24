В 1 сезоне 7 серии сериала «Основание» анакреоны и их заложники садятся на легендарный военный корабль и отправляются в свое собственное путешествие. Отношения двух героев постепенно развиваются и приводят к довольно неожиданным последствиям.
Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили
Хит Netflix с рейтингом 8,2 продлили на второй сезон: у Карла Морка будет еще больше сложных дел
Не просто ремейк, а смесь Гайдая, Рязанова и «Форрест Гампа»: кинокритик объяснил, почему ТНТ в очередной раз переснимает советскую классику
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
